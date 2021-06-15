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    Хорхе Флорес - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Хорхе
    Фамилия Флорес
    Состав Без клуба
    Родной город Сукре
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боливия 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.06.2021 Был в запасе Боливия 1:4 Аргентина
    25.06.2021 74' -89' Боливия 0:2 Уругвай
    19.06.2021 78' -90' Чили 1:0 Боливия
    15.06.2021 1' -46' Парагвай 3:1 Боливия
    40'
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