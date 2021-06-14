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    Бернальдо Манцано - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Бернальдо
    Фамилия Манцано
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 июля 1990 (32 года)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венесуэла 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.06.2021 Был в запасе Венесуэла 0:1 Перу
    21.06.2021 82' -90' Венесуэла 2:2 Эквадор
    18.06.2021 1' -59' Колумбия 0:0 Венесуэла
    14.06.2021 1' -77' Бразилия 3:0 Венесуэла
    69'
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