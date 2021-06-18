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Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Венесуэла
Колумбия - Венесуэла: обзор матча 18 июня 2021
Колумбия
18.06.2021, пятница, 00:01
Кубок Америки, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Венесуэла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Венесуэла
Красная карточка
Л. Диас
90'
+4
89'
Замена
Р. Эрнандес
️️️️
А. Гонсалес
89'
Замена
Э. Кастильо
️️️️
К. Кассерес
86'
Желтая карточка
Й. Кумана
83'
Замена
С. Кордова
️️️️
Ф. Аристегита
Желтая карточка
М. Урибе
82'
81'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
Х. Куадрадо
77'
77'
Желтая карточка
Я. Эррера
Замена
М. Борха
️️️️
Д. Сапата
73'
Замена
Л. Диас
️️️️
Э. Кардона
62'
Замена
Х. Кампас
️️️️
Л. Муриэль
62'
59'
Замена
Я. Эррера
️️️️
Б. Манцано
55'
Желтая карточка
Ф. Ла Мантия
51'
Желтая карточка
Ф. Аристегита
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
13
Йерри Мина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
8
Эдвин Кардона
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Луис Муриэль
ЦФ
7
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
27
Йохан Кумана
ЛЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
14
Франсиско Ла Мантия
ЦЗ
14
Луис Маго
ЦЗ
28
Адриан Мартинес
ПЗ
13
Хосе Мартинес
ОП
24
Бернальдо Манцано
ОП
5
Хуниор Морено
ЦП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
18
Густаво Куэльяр
ОП
13
Себастьян Перес
ЦП
28
Йимми Чара
ЦП
21
Хаминтон Кампас
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Луис Ромеро
ВР
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
18
Ричард Селис
ЛВ
11
Эдсон Кастильо
ЦП
6
Янхель Эррера
ЦП
9
Жан Уртадо
ЦФ
9
Серхио Кордова
ЦФ
4-2-2-2
1
Оспина
13
Мина
23
Санчес
6
Тесильо
2
Муньос
5
Барриос
15
Урибе
8
Кардона
11
Куадрадо
7
Сапата
19
Муриэль
3-4-2-1
1
Фариньес
21
Гонсалес
14
Ла Мантия
14
Маго
28
Мартинес
13
Мартинес
24
Манцано
27
Кумана
5
Морено
8
Кассерес
9
Аристегита
8
Кардона
7
Диас
7
Диас
8
Кардона
19
Муриэль
21
Кампас
21
Кампас
19
Муриэль
7
Сапата
9
Борха
9
Борха
7
Сапата
21
Гонсалес
20
Эрнандес
20
Эрнандес
21
Гонсалес
8
Кассерес
11
Кастильо
11
Кастильо
8
Кассерес
24
Манцано
6
Эррера
6
Эррера
24
Манцано
9
Аристегита
9
Кордова
9
Кордова
9
Аристегита
Остались в запасе
Колумбия
Венесуэла
19
Рафаэль Борре
ЦФ
18
Густаво Куэльяр
ОП
13
Себастьян Перес
ЦП
12
Камило Варгас
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
28
Йимми Чара
ЦП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Луис Ромеро
ВР
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
9
Жан Уртадо
ЦФ
18
Ричард Селис
ЛВ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
19
Рафаэль Борре
ЦФ
18
Густаво Куэльяр
ОП
13
Себастьян Перес
ЦП
12
Камило Варгас
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
28
Йимми Чара
ЦП
Остались в запасе
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Луис Ромеро
ВР
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
9
Жан Уртадо
ЦФ
18
Ричард Селис
ЛВ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Колумбия - Венесуэла
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
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