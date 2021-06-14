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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Венесуэла
Бразилия - Венесуэла: обзор матча 14 июня 2021
Бразилия
14.06.2021, понедельник, 00:01
Кубок Америки, группа B, 1 тур
3 : 0
Завершен
Венесуэла
23'
Маркиньос
64'
Неймар (П)
89'
Г. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Венесуэла
90'
+2
Замена
Р. Эрнандес
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ! 3:0!
Г. Барбоза
Пас отдал
Неймар
89'
Замена
Винисиус
️️️️
Фред
85'
Замена
Фабиньо
️️️️
Г. Жезус
85'
84'
Замена
Э. Кастильо
️️️️
К. Кассерес
80'
Желтая карточка
Л. Маго
77'
Замена
Р. Селис
️️️️
Б. Манцано
77'
Замена
С. Кордова
️️️️
Ф. Аристегита
69'
Желтая карточка
Б. Манцано
Желтая карточка
Г. Барбоза
66'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Ришарлисон
65'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Неймар
64'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Р. Лоди
46'
Замена
А. Сандро
️️️️
Л. Пакета
46'
Желтая карточка
Р. Лоди
38'
ГОЛ! 1:0!
Маркиньос
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ЦП
8
Фред
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
9
Ришарлисон
ЦФ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
27
Йохан Кумана
ЛЗ
14
Луис Маго
ЦЗ
28
Адриан Мартинес
ЦЗ
14
Франсиско Ла Мантия
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ПЗ
8
Кристиан Кассерес
ЛП
24
Бернальдо Манцано
ЦП
5
Хуниор Морено
ЦП
13
Хосе Мартинес
ПП
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Аугусто Фелипе
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
19
Эвертон
ЦФ
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
22
Луис Ромеро
ВР
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
18
Ричард Селис
ЛВ
11
Эдсон Кастильо
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
9
Серхио Кордова
ЦФ
4-2-2-2
1
Алиссон
16
Лоди
2
Милитао
4
Маркиньос
13
Данило
5
Каземиро
8
Фред
10
Неймар
20
Пакета
18
Жезус
9
Ришарлисон
3-2-4-1
22
Гратероль
14
Маго
28
Мартинес
14
Ла Мантия
21
Гонсалес
27
Кумана
13
Мартинес
24
Манцано
5
Морено
8
Кассерес
9
Аристегита
16
Лоди
22
Рибейро
22
Рибейро
16
Лоди
9
Ришарлисон
21
Барбоза
21
Барбоза
9
Ришарлисон
18
Жезус
17
Фабиньо
17
Фабиньо
18
Жезус
8
Фред
7
Винисиус
7
Винисиус
8
Фред
20
Пакета
6
Сандро
6
Сандро
20
Пакета
9
Аристегита
9
Кордова
9
Кордова
9
Аристегита
24
Манцано
18
Селис
18
Селис
24
Манцано
8
Кассерес
11
Кастильо
11
Кастильо
8
Кассерес
21
Гонсалес
20
Эрнандес
20
Эрнандес
21
Гонсалес
Остались в запасе
Бразилия
Венесуэла
13
Эмерсон
ПЗ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
19
Эвертон
ЦФ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Аугусто Фелипе
ЦЗ
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
22
Луис Ромеро
ВР
19
Джон Мурильо
ЦП
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
13
Эмерсон
ПЗ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
19
Эвертон
ЦФ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Аугусто Фелипе
ЦЗ
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
22
Луис Ромеро
ВР
19
Джон Мурильо
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Бразилия - Венесуэла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
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