Эдвард Тагсет - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Эдвард
|Фамилия
|Тагсет
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 2001 (23 года)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Эдвард
|Фамилия
|Тагсет
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 2001 (23 года)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|3:1
|Русенборг (Тронхейм)
|10.08.2023
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)
|03.08.2023
|1' -83'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Крузейдерс (Белфаст)
|27.07.2023
|1' -90'
|Крузейдерс (Белфаст)
|2:2
|Русенборг (Тронхейм)