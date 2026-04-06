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Дания. Суперлига
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Фредерисия
Этьен Грин
Статистика
€ 500 тыс
Этьен Грин - статистика
Фредерисия
19 июля 2000 (26), Колчестер
#42 | Вратарь
190 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фредерисия
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 25 тур
Оденсе
1 : 0
06.04.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 24 тур
Копенгаген
1 : 2
22.03.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 23 тур
Фредерисия
0 : 3
13.03.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Фредерисия
2 : 1
01.03.2026
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Рандерс
1 : 2
22.02.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Фредерисия
1 : 1
15.02.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 3
09.02.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Фредерисия
1 : 3
05.12.2025
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
1 : 3
01.12.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Нордшелланд
5 : 0
23.11.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Фредерисия
0 : 3
09.11.2025
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
3 : 2
01.11.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Фредерисия
0 : 4
26.10.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Сендерийск
3 : 0
20.10.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Фредерисия
0 : 2
05.10.2025
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Виборг
2 : 1
28.09.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
3 : 2
19.09.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Фредерисия
1 : 1
15.09.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 1
31.08.2025
Фредерисия
1' - 90'
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