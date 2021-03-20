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    Илья Держинский - статистика

    #90 | Нападающий
    Имя Илья
    Отчество Вадимович
    Фамилия Держинский
    Команда Динамо Бр
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 марта 2004 (18 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Бр 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.04.2021 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:1 Динамо Бр (Брянск)
    28.03.2021 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 0:2 Факел (Воронеж)
    24.03.2021 1' -90' Волгарь (Астрахань) 2:1 Динамо Бр (Брянск)
    20.03.2021 1' -67' Динамо Бр (Брянск) 0:2 Крылья Советов (Самара)
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