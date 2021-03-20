Илья Держинский - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Илья
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Держинский
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 2004 (18 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Илья
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Держинский
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 2004 (18 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бр
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.04.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|28.03.2021
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|24.03.2021
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Динамо Бр (Брянск)
|20.03.2021
|1' -67'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:2
|Крылья Советов (Самара)