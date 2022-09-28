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    Фаниль Сунгатулин - статистика

    #75 | Полузащитник
    Имя Фаниль
    Отчество Рамаевич
    Фамилия Сунгатулин
    Команда Урал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 декабря 2001 (21 год)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 63' Спартак 2:2 Урал Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 1' - 75' Урал 2:1 Ростов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    62'
    22.02.2023 1' - 90' Ростов 1:1 Урал Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    14.02.2023 1' - 90' Зенит 1:1 Урал Товарищеские матчи
    47'
    12.02.2023 1' - 46' Локомотив 2:1 Урал Товарищеские матчи
    06.02.2023 1' - 90' Урал 1:1 Зенит Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2023 1' -75' Урал (Екатеринбург) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    62'
    22.02.2023 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    26.11.2022 70' -90' Торпедо (Москва) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    22.11.2022 1' -46' Урал (Екатеринбург) 0:0
    (5:4)п    		 ЦСКА (Москва)
    9'
    20.10.2022 Был в запасе Сочи (Сочи) 2:3 Урал (Екатеринбург)
    28.09.2022 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 1:0 Торпедо (Москва)
    14.09.2022 Был в запасе ЦСКА (Москва) 2:1 Урал (Екатеринбург)
    31.08.2022 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 2:0 Сочи (Сочи)
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