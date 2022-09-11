Дмитрий Прищепа - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Прищепа
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 2001 (21 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Прищепа
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|18
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.11.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|1:1
|Велес (Москва)
|90'
|12.11.2022
|80' -90'
|Велес (Москва)
|0:1
|Динамо Мх (Махачкала)
|06.11.2022
|1' -89'
|Акрон (Тольятти)
|3:0
|Велес (Москва)
|30.10.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|23.10.2022
|54' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|6:0
|Велес (Москва)
|16.10.2022
|73' -90'
|Велес (Москва)
|1:0
|Арсенал (Тула)
|01.10.2022
|1' -63'
|Велес (Москва)
|1:3
|Волгарь (Астрахань)
|25.09.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|18.09.2022
|1' -83'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Велес (Москва)
|11.09.2022
|1' -79'
|Велес (Москва)
|1:2
|Рубин (Казань)
|04.09.2022
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:2
|Велес (Москва)
|74'
|27.08.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|3:1
|Кубань (Краснодар)
|21.08.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:0
|Велес (Москва)
|13.08.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|0:2
|Уфа (Уфа)
|06.08.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Велес (Москва)
|30.07.2022
|1' -68'
|Велес (Москва)
|0:2
|Родина (Москва)
|24.07.2022
|46' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|1:0
|Велес (Москва)
|17.07.2022
|59' -90'
|Велес (Москва)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|90'