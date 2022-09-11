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    Дмитрий Прищепа - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Фамилия Прищепа
    Команда Ротор
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июня 2001 (21 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 18 1 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2022 1' -90' Родина (Москва) 1:1 Велес (Москва)
    90'
    12.11.2022 80' -90' Велес (Москва) 0:1 Динамо Мх (Махачкала)
    06.11.2022 1' -89' Акрон (Тольятти) 3:0 Велес (Москва)
    30.10.2022 1' -90' Велес (Москва) 1:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    23.10.2022 54' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 6:0 Велес (Москва)
    16.10.2022 73' -90' Велес (Москва) 1:0 Арсенал (Тула)
    01.10.2022 1' -63' Велес (Москва) 1:3 Волгарь (Астрахань)
    25.09.2022 1' -90' Велес (Москва) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    18.09.2022 1' -83' Алания (Владикавказ) 1:0 Велес (Москва)
    11.09.2022 1' -79' Велес (Москва) 1:2 Рубин (Казань)
    04.09.2022 1' -90' Волга (Ульяновск) 0:2 Велес (Москва)
    74'
    27.08.2022 1' -90' Велес (Москва) 3:1 Кубань (Краснодар)
    21.08.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:0 Велес (Москва)
    13.08.2022 1' -90' Велес (Москва) 0:2 Уфа (Уфа)
    06.08.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Велес (Москва)
    30.07.2022 1' -68' Велес (Москва) 0:2 Родина (Москва)
    24.07.2022 46' -90' Динамо Мх (Махачкала) 1:0 Велес (Москва)
    17.07.2022 59' -90' Велес (Москва) 2:1 Балтика (Калининград)
    90'
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