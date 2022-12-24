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    Марьян Чабрая - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Марьян
    Фамилия Чабрая
    Команда Хиберниан
    Состав Основной
    Родной город Пула
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Ливингстон 1:4 Хиберниан Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    18.02.2023 1' - 83' Хиберниан 2:0 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    81'
    04.02.2023 Был в запасе Сент-Миррен 0:1 Хиберниан Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хиберниан 20 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Ливингстон (Ливингстон) 1:4 Хиберниан (Эдинбург)
    18.02.2023 1' -83' Хиберниан (Эдинбург) 2:0 Килмарнок (Килмарнок)
    81'
    04.02.2023 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 0:1 Хиберниан (Эдинбург)
    31.01.2023 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 1:1 Хиберниан (Эдинбург)
    28.01.2023 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 6:0 Абердин (Абердин)
    14.01.2023 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 2:2 Данди Юнайтед (Данди)
    08.01.2023 73' -90' Мазервелл (Мазервелл) 2:3 Хиберниан (Эдинбург)
    02.01.2023 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 3:0 Хиберниан (Эдинбург)
    28.12.2022 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 0:4 Селтик (Глазго)
    24.12.2022 77' -90' Хиберниан (Эдинбург) 4:0 Ливингстон (Ливингстон)
    15.12.2022 1' -87' Рейнджерс (Глазго) 3:2 Хиберниан (Эдинбург)
    12.11.2022 1' -61' Килмарнок (Килмарнок) 1:0 Хиберниан (Эдинбург)
    12'
    08.11.2022 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 0:2 Росс Каунти (Дингволл)
    04.11.2022 1' -81' Абердин (Абердин) 4:1 Хиберниан (Эдинбург)
    29.10.2022 1' -78' Хиберниан (Эдинбург) 3:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    21.10.2022 1' -84' Хиберниан (Эдинбург) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    15.10.2022 46' -90' Селтик (Глазго) 6:1 Хиберниан (Эдинбург)
    11.10.2022 1' -77' Данди Юнайтед (Данди) 1:0 Хиберниан (Эдинбург)
    45'
    08.10.2022 1' -65' Хиберниан (Эдинбург) 1:0 Мазервелл (Мазервелл)
    01.10.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Хиберниан (Эдинбург)
    17.09.2022 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 3:1 Абердин (Абердин)
    03.09.2022 1' -66' Хиберниан (Эдинбург) 1:0 Килмарнок (Килмарнок)
    27.08.2022 1' -69' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Хиберниан (Эдинбург)
    20.08.2022 28' -90' Хиберниан (Эдинбург) 2:2 Рейнджерс (Глазго)
    13.08.2022 1' -90' Ливингстон (Ливингстон) 2:1 Хиберниан (Эдинбург)
    80'
    07.08.2022 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 1:1 Хартс (Эдинбург)
    64'
    30.07.2022 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 0:1 Хиберниан (Эдинбург)
    81'
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