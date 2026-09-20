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Хорватия. Футбольная лига
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Локомотива
Марьян Чабрая
Статистика
€ 350 тыс
Марьян Чабрая - статистика
Локомотива
25 февраля 1997 (29), Пула
#5 | Защитник
182 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Динамо Загреб
3 : 2
20.09.2026
Локомотива
1' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Локомотива
1 : 1
12.09.2026
Риека
1' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Славен Белупо
2 : 1
06.09.2026
Локомотива
1' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
Хорватия. Футбольная лига 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Хорватия. Футбольная лига 2024/2025
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Риека
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Риека
1 : 1
08.08.2024
Эльфсборг
1' - 62'
Лига Европы, 2 раунд
Риека
1 : 0
01.08.2024
Корвинул Хунедоара
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Корвинул Хунедоара
0 : 0
25.07.2024
Риека
1' - 90'
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