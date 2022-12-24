Марьян Чабрая - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Марьян
|Фамилия
|Чабрая
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пула
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Марьян
|Фамилия
|Чабрая
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пула
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Ливингстон
|1:4
|Хиберниан
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|18.02.2023
|1' - 83'
|Хиберниан
|2:0
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|81'
|04.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен
|0:1
|Хиберниан
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хиберниан
|20
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:4
|Хиберниан (Эдинбург)
|18.02.2023
|1' -83'
|Хиберниан (Эдинбург)
|2:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|81'
|04.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|31.01.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|6:0
|Абердин (Абердин)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|2:2
|Данди Юнайтед (Данди)
|08.01.2023
|73' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:3
|Хиберниан (Эдинбург)
|02.01.2023
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|3:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:4
|Селтик (Глазго)
|24.12.2022
|77' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|4:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|15.12.2022
|1' -87'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|12.11.2022
|1' -61'
|Килмарнок (Килмарнок)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|12'
|08.11.2022
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:2
|Росс Каунти (Дингволл)
|04.11.2022
|1' -81'
|Абердин (Абердин)
|4:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|29.10.2022
|1' -78'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|21.10.2022
|1' -84'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|15.10.2022
|46' -90'
|Селтик (Глазго)
|6:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|11.10.2022
|1' -77'
|Данди Юнайтед (Данди)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|45'
|08.10.2022
|1' -65'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|01.10.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|17.09.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:1
|Абердин (Абердин)
|03.09.2022
|1' -66'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|27.08.2022
|1' -69'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|20.08.2022
|28' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|2:2
|Рейнджерс (Глазго)
|13.08.2022
|1' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|2:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|80'
|07.08.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:1
|Хартс (Эдинбург)
|64'
|30.07.2022
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|81'