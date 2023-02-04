Мохамед Хани - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Хани
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каир
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Хани
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каир
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|75' - 90'
|Аль-Ахли
|2:4
|Фламенго
|Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
|90'
|08.02.2023
|1' - 90'
|Аль-Ахли
|1:4
|Реал
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|04.02.2023
|1' - 90'
|Сиэтл
|0:1
|Аль-Ахли
|Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Ахли
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|75' -90'
|Аль-Ахли (Каир)
|2:4
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|90'
|08.02.2023
|1' -90'
|Аль-Ахли (Каир)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|04.02.2023
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Аль-Ахли (Каир)