Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Египет. Премьер-лига 2025/2026 Клубный чемпионат мира 2025 Кубок африканских наций 2025 Лига чемпионов Африки 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Египет. Премьер-лига 2024/2025 Лига чемпионов Африки 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Клубный чемпионат мира 2023 Кубок африканских наций 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Клубный чемпионат мира 2022 Клубный чемпионат мира 2021 Клубный чемпионат мира 2020