Йоанн Этьен - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Йоанн
|Фамилия
|Этьен
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Йоанн
|Фамилия
|Этьен
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2021
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|03.02.2021
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.01.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|ПСЖ (Париж)
|27.01.2021
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Дижон (Дижон)
|65'