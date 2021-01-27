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    Йоанн Этьен - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Йоанн
    Фамилия Этьен
    Команда Лорьян
    Состав Молодежный
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 мая 1997 (25 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2021 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    03.02.2021 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    31.01.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:2 ПСЖ (Париж)
    27.01.2021 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:2 Дижон (Дижон)
    65'
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