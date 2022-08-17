Михаил Лямзин - статистика
#48 | Полузащитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Лямзин
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Лямзин
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2022
|1' -90'
|2DROTS (Москва)
|3:0
|Чертаново (Москва)