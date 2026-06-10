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Ла Лига 2026/2027
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Малага
Victor Garcia Marin
Статистика
Victor Garcia Marin - статистика
Малага
#14 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Лига конференций 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
19
0
3
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Малага
1 : 1
10.06.2026
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
83' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Сеута
1 : 4
16.05.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Малага
2 : 1
09.05.2026
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Эйбар
2 : 4
02.05.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Малага
2 : 3
25.04.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Альмерия
3 : 2
19.04.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Малага
2 : 0
11.04.2026
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Депортиво
1 : 1
04.04.2026
Малага
84' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Малага
0 : 0
28.03.2026
Леганес
71' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Кадис
0 : 3
21.03.2026
Малага
65' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Малага
3 : 3
07.03.2026
Вальядолид
1' - 56'
48'
56'
Испания. Сегунда, 28 тур
Гранада
0 : 1
28.02.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Малага
1 : 0
22.02.2026
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 1
16.02.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Малага
2 : 1
21.12.2025
Альмерия
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Альбасете
1 : 3
14.12.2025
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Малага
1 : 1
08.12.2025
Сарагоса
1' - 90'
39'
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
1 : 1
29.11.2025
Малага
1' - 68'
59'
49'
Испания. Сегунда, 15 тур
Малага
3 : 2
23.11.2025
Мирандес
1' - 90'
73'
Испания. Сегунда, 14 тур
Леонеса
1 : 0
17.11.2025
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Малага
2 : 2
08.11.2025
Кордоба
1' - 90'
59'
Испания. Сегунда, 12 тур
Кастельон
2 : 1
02.11.2025
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Малага
4 : 1
26.10.2025
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
2 : 0
19.10.2025
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Малага
3 : 0
12.10.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг
3 : 0
05.10.2025
Малага
1' - 75'
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 1
28.09.2025
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Малага
0 : 1
21.09.2025
Кадис
1' - 46'
Испания. Сегунда, 5 тур
Уэска
1 : 0
13.09.2025
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Малага
2 : 2
06.09.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
31.08.2025
Малага
1' - 46'
11'
Испания. Сегунда, 2 тур
Малага
1 : 0
24.08.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
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