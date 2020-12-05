Джузеппе Мастину - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Джузеппе
|Фамилия
|Мастину
|Команда
|Пиза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сассари
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 октября 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Имя
|Джузеппе
|Фамилия
|Мастину
|Команда
|Пиза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сассари
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 октября 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Специя
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.12.2020
|61' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:2
|Дженоа (Генуя)
|20.12.2020
|90' -90'
|Интер (Милан)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|16.12.2020
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|05.12.2020
|90' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:2
|Лацио (Рим)