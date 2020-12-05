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    Джузеппе Мастину - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Джузеппе
    Фамилия Мастину
    Команда Пиза
    Состав Основной
    Родной город Сассари
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 октября 1991 (31 год)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Специя 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.12.2020 61' -90' Специя (Ла Специя) 1:2 Дженоа (Генуя)
    20.12.2020 90' -90' Интер (Милан) 2:1 Специя (Ла Специя)
    16.12.2020 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:2 Болонья (Болонья)
    05.12.2020 90' -90' Специя (Ла Специя) 1:2 Лацио (Рим)
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