Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2021/2022 Турция. Суперлига 2021/2022 Лига чемпионов 2020/2021 Турция. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Турция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Турция. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Турция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Турция. Суперлига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Турция. Суперлига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Испания. Примера 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Европы 2008 Кубок УЕФА 2007/2008