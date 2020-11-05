Алеш Несицки - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Алеш
|Фамилия
|Несицки
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Алеш
|Фамилия
|Несицки
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:0
|Црвена Звезда (Белград)
|03.12.2020
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:2
|Слован (Либерец)
|26.11.2020
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|05.11.2020
|1' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|5:0
|Слован (Либерец)