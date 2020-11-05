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    Алеш Несицки - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Алеш
    Фамилия Несицки
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июня 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 Был в запасе Слован (Либерец) 0:0 Црвена Звезда (Белград)
    03.12.2020 Был в запасе Гент (Гент) 1:2 Слован (Либерец)
    26.11.2020 Был в запасе Слован (Либерец) 0:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    05.11.2020 1' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 5:0 Слован (Либерец)
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