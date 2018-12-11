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Эрен Дердийок
Статистика
Эрен Дердийок - статистика
Завершил карьеру
12 июня 1988 (38), Базель
#9 | Нападающий
191 см | 92 кг
Швейцария | Турция
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Турция. Суперлига 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
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Германия. Бундеслига 2012/2013
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Чемпионат Европы 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Галатасарай
4
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Галатасарай
2 : 3
11.12.2018
Порту
1' - 90'
65'
Лига чемпионов, 5 тур
Локомотив
2 : 0
28.11.2018
Галатасарай
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Галатасарай
0 : 0
24.10.2018
Шальке-04
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Галатасарай
3 : 0
18.09.2018
Локомотив
1' - 82'
67'
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