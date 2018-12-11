Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2019/2020 Лига чемпионов 2018/2019 Турция. Суперлига 2018/2019 Турция. Суперлига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Чемпионат Европы 2008