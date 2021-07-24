Лион Шустер - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Лион
|Фамилия
|Шустер
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 2000 (22 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Лион
|Фамилия
|Шустер
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2021
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)
|15.08.2021
|1' -89'
|Альтах (Альтах)
|2:1
|Рапид (Вена)
|87'
|08.08.2021
|58' -89'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|31.07.2021
|1' -88'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рапид (Вена)
|24.07.2021
|22' -89'
|Рапид (Вена)
|0:2
|Хартберг (Хартберг)