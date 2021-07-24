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    Лион Шустер - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Лион
    Фамилия Шустер
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 августа 2000 (22 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2021 Был в запасе Рапид (Вена) 3:0 Рид (Рид)
    15.08.2021 1' -89' Альтах (Альтах) 2:1 Рапид (Вена)
    87'
    08.08.2021 58' -89' Рапид (Вена) 3:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    31.07.2021 1' -88' ЛАСК (Линц) 1:1 Рапид (Вена)
    24.07.2021 22' -89' Рапид (Вена) 0:2 Хартберг (Хартберг)
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