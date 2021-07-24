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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Хартберг
Рапид - Хартберг: обзор матча 24 июля 2021
Рапид
24.07.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Хартберг
40'
Д. Тадич
67'
Д. Тадич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Хартберг
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Хайль
83'
Замена
М. Хорват
️️️️
M. Gollner
Замена
К. Аразе
️️️️
Т. Шик
70'
Замена
К. Аразе
️️️️
М. Ульманн
70'
68'
Замена
P. Erhardt
️️️️
Т. Кайнц
67'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Тадич
56'
Замена
Н. Ниман
️️️️
М. Шмербек
56'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
P. Sturm
Замена
Т. Фонтас
️️️️
Д. Петрович
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тадич
Замена
Л. Шустер
️️️️
С. Граховац
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
18
Марко Груль
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
6
Кевин Виммер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
30
Саша Хорват
ЦФ
18
Philipp Sturm
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
5
Лион Шустер
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
11
Матия Хорват
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
3-4-3
30
Штребингер
28
Хофманн
30
Стойкович
31
Ульманн
13
Шик
28
Кнасмюллнер
15
Граховац
21
Петрович
6
Виммер
9
Кара
18
Груль
4-2-3
1
Свете
33
Лукенедер
6
Зоннляйтнер
28
Хайль
4
34
Шмербек
23
Кайнц
24
Тадич
18
30
Хорват
15
Граховац
5
Шустер
5
Шустер
15
Граховац
21
Петрович
11
Фонтас
11
Фонтас
21
Петрович
31
Ульманн
36
Аразе
36
Аразе
31
Ульманн
23
Кайнц
6
6
23
Кайнц
4
11
Хорват
11
Хорват
4
34
Шмербек
7
Ниман
7
Ниман
34
Шмербек
18
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
18
Остались в запасе
Рапид
Хартберг
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Рапид - Хартберг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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