Статистика по турнирам

Лига Европы 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Казахстан. Премьер-лига 2020 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Украина. Премьер-Лига 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Украина. Кубок 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ 2008