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Грузия. Лига Эровнули
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Динамо Тб
Джаба Канкава
Статистика
€ 50 тыс
Джаба Канкава - статистика
Динамо Тб
18 марта 1986 (40), Тбилиси
#23 | Полузащитник
178 см | 76 кг
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Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
2
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Арис
6 : 2
31.08.2023
Слован
1' - 90'
23'
Лига Европы, 4 раунд
Слован
2 : 1
24.08.2023
Арис
1' - 90'
45'
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