Эрик Варданян - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Варданян
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Варданян
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Армения
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.11.2021
|1' -46'
|Армения
|0:5
|Северная Македония
|11.10.2021
|77' -90'
|Румыния
|1:0
|Армения
|08.10.2021
|Был в запасе
|Исландия
|1:1
|Армения
|08.09.2021
|Был в запасе
|Армения
|1:1
|Лихтенштейн
|05.09.2021
|Был в запасе
|Германия
|6:0
|Армения
|02.09.2021
|1' -67'
|Северная Македония
|0:0
|Армения