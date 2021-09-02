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    Эрик Варданян - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Эрик
    Фамилия Варданян
    Команда Пюник
    Состав Основной
    Родной город Ереван
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июня 1998 (24 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армения 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.11.2021 1' -46' Армения 0:5 Северная Македония
    11.10.2021 77' -90' Румыния 1:0 Армения
    08.10.2021 Был в запасе Исландия 1:1 Армения
    08.09.2021 Был в запасе Армения 1:1 Лихтенштейн
    05.09.2021 Был в запасе Германия 6:0 Армения
    02.09.2021 1' -67' Северная Македония 0:0 Армения
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