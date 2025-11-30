Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Пер Бротвейт - статистика

Абердин
15 февраля 1996 (30), Хаугесунд
#99 | Вратарь
184 см | 72 кг
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стремсгодсет
25
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
1' - 59'
58'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Стремсгодсет
0 : 3
19.10.2025
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Стремсгодсет
1 : 1
05.10.2025
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Тромсе
3 : 1
28.09.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Стремсгодсет
2 : 1
21.09.2025
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 2
14.09.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Стремсгодсет
3 : 1
31.08.2025
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Брюне
2 : 2
24.08.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Стремсгодсет
0 : 5
15.08.2025
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Стремсгодсет
2 : 0
03.08.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Буде-Глимт
1 : 0
30.07.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Фредрикстад
3 : 2
25.07.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Мольде
4 : 1
19.07.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Стремсгодсет
2 : 3
13.07.2025
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сандефьорд
3 : 2
25.05.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Стремсгодсет
0 : 2
16.05.2025
Брюне
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Стремсгодсет
1 : 2
04.05.2025
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Сарпсборг 08
2 : 3
27.04.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Стремсгодсет
1 : 2
21.04.2025
Бранн
1' - 90'
85'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Бранн
2 : 1
10.04.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Хаугесунд
0 : 5
06.04.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Стремсгодсет
1 : 2
29.03.2025
Русенборг
1' - 90'
Главные новости
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
1
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
Вчера, 22:45
4
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
Вчера, 22:29
3
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
Вчера, 22:22
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+