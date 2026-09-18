Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Дмитрий Антилевский - статистика

Арсенал
12 июня 1997 (29), Минск
#90 | Нападающий
174 см | 65 кг
Беларусь
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
МЛ Витебск
5 : 1
18.09.2026
Арсенал
1' - 46'
5'
45'
46'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Арсенал
0 : 0
12.09.2026
Барановичи
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Арсенал
2 : 4
30.08.2026
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
52'
86'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
15
5
3
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
МЛ Витебск
5 : 1
18.09.2026
Арсенал
1' - 46'
5'
45'
46'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Арсенал
0 : 0
12.09.2026
Барановичи
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Арсенал
2 : 4
30.08.2026
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
52'
86'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Белшина
2 : 0
22.08.2026
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Арсенал
1 : 3
14.08.2026
Славия-Мозырь
1' - 90'
19'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Нафтан
3 : 0
07.08.2026
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Арсенал
1 : 2
01.08.2026
Минск
1' - 73'
62'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Арсенал
0 : 1
30.05.2026
Динамо Мн
72' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
3 : 0
23.05.2026
Арсенал
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Арсенал
0 : 3
17.05.2026
МЛ Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Барановичи
1 : 1
08.05.2026
Арсенал
1' - 90'
39'
13'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Арсенал
2 : 2
01.05.2026
Ислочь
66' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Арсенал
2 : 0
20.04.2026
Белшина
1' - 90'
28'
53'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
11.04.2026
Арсенал
37' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Арсенал
2 : 0
03.04.2026
Нафтан
74' - 90'
Главные новости
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
1
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
Вчера, 22:45
4
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
Вчера, 22:29
3
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
Вчера, 22:22
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+