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    Илай Мадмон - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Илай
    Фамилия Мадмон
    Команда Хапоэль БШ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 февраля 2003 (20 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль БШ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 1' -90' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 1:0 Ницца (Ницца)
    26.11.2020 Был в запасе Байер (Леверкузен) 4:1 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    05.11.2020 Был в запасе Хапоэль БШ (Беер-Шева) 2:4 Байер (Леверкузен)
    22.10.2020 Был в запасе Хапоэль БШ (Беер-Шева) 3:1 Славия (Прага)
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