Илай Мадмон - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Илай
|Фамилия
|Мадмон
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Илай
|Фамилия
|Мадмон
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|26.11.2020
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|4:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|05.11.2020
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:4
|Байер (Леверкузен)
|22.10.2020
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Славия (Прага)