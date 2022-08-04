Ротем Хатуэль - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Ротем
|Фамилия
|Хатуэль
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 апреля 1998 (24 года)
|Имя
|Ротем
|Фамилия
|Хатуэль
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 апреля 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|12
|5
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|4:0
|Аустрия (Вена)
|40'
|27.10.2022
|61' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|13.10.2022
|1' -59'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|06.10.2022
|1' -84'
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|29'
|15.09.2022
|56' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|63' 60'
|08.09.2022
|1' -86'
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|25.08.2022
|61' -122'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
(4:3)п
|Университатя (Крайова)
|18.08.2022
|55' -90'
|Университатя (Крайова)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|70'
|11.08.2022
|46' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|85' 80'
|04.08.2022
|73' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|28.07.2022
|52' -90'
|Динамо (Минск)
|0:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|85' 86'
|21.07.2022
|46' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
|Динамо (Минск)
|52'