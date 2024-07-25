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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хапоэль БШ - Черно Море
Хапоэль БШ - Черно Море: обзор матча 25 июля 2024
Хапоэль БШ
25.07.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Черно Море
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хапоэль БШ - Черно Море
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Атанасов
90'
+2
Замена
B. Beyhan
️️️️
M. Soula
72'
Замена
N. Pais
️️️️
Д. Димов
Замена
Т. Йосефи
️️️️
Ш. Элиас
72'
50'
Желтая карточка
A. Calcan
46'
Замена
A. Calcan
️️️️
N. Zlatev
33'
Желтая карточка
И. Иса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
1
Офир Марсиано
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
5
Ор Блориан
ЦЗ
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
19
Шай Элиас
ОП
24
Guy Badash
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
17
Alon Turgeman
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
8
Roy Gordana
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Черно Море
23
Пламен Илиев
ВР
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Виктор Попов
ЦЗ
71
Василь Панайотов
ЦП
27
Даниэль Димов
ЦП
22
Mazire Soula
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Хапоэль БШ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
30
Томер Йосефи
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
7
A. Sefer
ЦФ
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
35
N. Pais
ЦП
15
Alberto Martín
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
29
Berk Beyhan
ЦП
91
Velislav Vasilev
ЦФ
16
Andreas Calcan
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
7
Breno Teixeira
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Марсиано
22
Лопеш
5
Блориан
2
Мизрахи
18
Тиби
19
Элиас
24
22
Стоянов
8
77
Хатуэль
17
4-2-3
23
Илиев
28
3
Атанасов
6
Попов
2
71
Панайотов
27
Димов
9
Иса
39
22
19
Элиас
30
Йосефи
30
Йосефи
19
Элиас
27
Димов
35
35
27
Димов
22
29
29
22
39
16
16
39
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Черно Море
35
Мариано Барейро
ЦЗ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
7
A. Sefer
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
15
Alberto Martín
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
91
Velislav Vasilev
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
7
Breno Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Остались в запасе
35
Мариано Барейро
ЦЗ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
7
A. Sefer
ЦФ
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
15
Alberto Martín
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
91
Velislav Vasilev
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
7
Breno Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Главный тренер
Илиан Илиев
Статистика матча Хапоэль БШ - Черно Море
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 6 тур
Хапоэль БШ
- : -
10.12.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Черно Море
Болгария. Первая лига, 17 тур
Лудогорец
- : -
07.12.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
4 : 2
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Daniyar Sakhi, Kazakhstan
Стадион:
Toto Turner Stadium, Beersheba
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