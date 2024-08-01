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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Черно Море - Хапоэль БШ
Черно Море - Хапоэль БШ: обзор матча 01 августа 2024
Черно Море
01.08.2024, четверг, 20:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Хапоэль БШ
33'
A. Calcan
25'
Э. Лопеш
64'
Э. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черно Море - Хапоэль БШ
89'
Желтая карточка
О. Блориан
88'
Желтая карточка
А. Шушеначев
85'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
A. Turgeman
81'
Желтая карточка
Э. Тиби
79'
Замена
D. Quiñones
️️️️
G. Badash
79'
Замена
Т. Йосефи
️️️️
A. Sefer
Замена
N. Zlatev
️️️️
J. F. de Melo W.
65'
Замена
Д. Родригес
️️️️
A. Calcan
65'
64'
ГОЛ! 1:2!
Э. Лопеш
Пас отдал
A. Sefer
Замена
И. Иса
️️️️
А. Дончев
60'
53'
Желтая карточка
Р. Хатуэль
Желтая карточка
J. F. de Melo W.
40'
39'
Желтая карточка
Э. Лопеш
ГОЛ! 1:1!
A. Calcan
33'
32'
Желтая карточка
Г. Мизрахи
25'
ГОЛ! 0:1!
Э. Лопеш
Пас отдал
R. Gordana
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черно Море
23
Пламен Илиев
ВР
6
Виктор Попов
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
27
Даниэль Димов
ЦП
71
Василь Панайотов
ЦП
29
J. F. de Melo W.
ЦФ
16
Andreas Calcan
ЦФ
22
Mazire Soula
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Хапоэль БШ
1
Офир Марсиано
ВР
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
5
Ор Блориан
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
19
Шай Элиас
ОП
24
Guy Badash
ЦП
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
17
Alon Turgeman
ЦФ
7
A. Sefer
ЦФ
8
Roy Gordana
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
15
Alberto Martín
ЦП
35
N. Pais
ЦП
99
Дуду Родригес
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
29
Berk Beyhan
ЦП
91
Velislav Vasilev
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
7
Breno Teixeira
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
Хапоэль БШ
25
Ben Gordin
ВР
55
Нив Элиаси
ВР
35
Мариано Барейро
ЦЗ
70
Déinner Quiñones
ЦП
14
Liran Rigen
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
11
Амир Ганах
ЦП
9
Захи Ахмед
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
7
Эльель Перец
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
3-2-2-3
23
Илиев
3
Атанасов
28
2
6
Попов
8
Дончев
27
Димов
71
Панайотов
22
16
29
4-1-1-4
1
Марсиано
5
Блориан
18
Тиби
22
Лопеш
2
Мизрахи
19
Элиас
24
8
7
17
77
Хатуэль
16
99
Родригес
99
Родригес
16
29
39
39
29
8
Дончев
9
Иса
9
Иса
8
Дончев
24
70
70
24
7
30
Йосефи
30
Йосефи
7
17
11
Шушеначев
11
Шушеначев
17
Остались в запасе
Черно Море
Хапоэль БШ
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
15
Alberto Martín
ЦП
35
N. Pais
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
29
Berk Beyhan
ЦП
91
Velislav Vasilev
ЦФ
7
Breno Teixeira
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
25
Ben Gordin
ВР
55
Нив Элиаси
ВР
35
Мариано Барейро
ЦЗ
14
Liran Rigen
ЦП
11
Амир Ганах
ЦП
9
Захи Ахмед
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
15
Alberto Martín
ЦП
35
N. Pais
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
29
Berk Beyhan
ЦП
91
Velislav Vasilev
ЦФ
7
Breno Teixeira
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
Остались в запасе
25
Ben Gordin
ВР
55
Нив Элиаси
ВР
35
Мариано Барейро
ЦЗ
14
Liran Rigen
ЦП
11
Амир Ганах
ЦП
9
Захи Ахмед
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Главный тренер
Эльянив Барда
Статистика матча Черно Море - Хапоэль БШ
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Черно Море
Болгария. Первая лига, 17 тур
Лудогорец
- : -
07.12.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
4 : 2
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Хапоэль БШ
Лига Европы, 6 тур
Хапоэль БШ
- : -
10.12.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Danilo Nikolic, Serbia
Стадион:
Ticha Stadium, Varna
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