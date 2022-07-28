Мариано Барейро - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Мариано
|Фамилия
|Барейро
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Имя
|Мариано
|Фамилия
|Барейро
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|10
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|4:0
|Аустрия (Вена)
|13.10.2022
|1' -81'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|06.10.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|84'
|08.09.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|25.08.2022
|1' -122'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
(4:3)п
|Университатя (Крайова)
|15'
|18.08.2022
|1' -90'
|Университатя (Крайова)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|45'
|11.08.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|18'
|04.08.2022
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|28.07.2022
|52' -90'
|Динамо (Минск)
|0:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
|Динамо (Минск)