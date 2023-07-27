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    Шон Хор - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Шон
    Фамилия Хор
    Команда Шэмрок Роверс
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 марта 1994 (30 лет)
    Рост 189
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.03.2024 89' - 90' Голуэй Юнайтед 0:1 Шэмрок Роверс Ирландия. Премьер Дивизион, 6 тур
    09.03.2024 Был в запасе Слайго Роверс 0:0 Шэмрок Роверс Ирландия. Премьер Дивизион, 5 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шэмрок Роверс 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2023 1' -71' Шэмрок Роверс (Дублин) 0:2 Ференцварош (Будапешт)
    27.07.2023 1' -90' Ференцварош (Будапешт) 4:0 Шэмрок Роверс (Дублин)
    50'
    Россия
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