Шон Хор - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Хор
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 1994 (30 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Хор
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 1994 (30 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.03.2024
|89' - 90'
|Голуэй Юнайтед
|0:1
|Шэмрок Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 6 тур
|09.03.2024
|Был в запасе
|Слайго Роверс
|0:0
|Шэмрок Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -71'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:2
|Ференцварош (Будапешт)
|27.07.2023
|1' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|50'