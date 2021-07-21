Стефан Чолович - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Чолович
|Команда
|Раднички
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Чолович
|Команда
|Раднички
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чукарички
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|53' -89'
|Хаммарбю (Стокгольм)
|5:1
|Чукарички (Чукарички)
|05.08.2021
|87' -89'
|Чукарички (Чукарички)
|3:1
|Хаммарбю (Стокгольм)
|29.07.2021
|57' -89'
|Сумгаит (Сумгаит)
|0:2
|Чукарички (Чукарички)
|21.07.2021
|Был в запасе
|Чукарички (Чукарички)
|0:0
|Сумгаит (Сумгаит)