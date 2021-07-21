Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Стефан Чолович - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Стефан
    Фамилия Чолович
    Команда Раднички
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 апреля 1994 (29 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чукарички 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 53' -89' Хаммарбю (Стокгольм) 5:1 Чукарички (Чукарички)
    05.08.2021 87' -89' Чукарички (Чукарички) 3:1 Хаммарбю (Стокгольм)
    29.07.2021 57' -89' Сумгаит (Сумгаит) 0:2 Чукарички (Чукарички)
    21.07.2021 Был в запасе Чукарички (Чукарички) 0:0 Сумгаит (Сумгаит)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+