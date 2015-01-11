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Мунир Эль-Хамдауи
Статистика
Мунир Эль-Хамдауи - статистика
Завершил карьеру
14 июля 1984 (42), Роттердам
#77 | Нападающий
183 см | 79 кг
Марокко | Нидерланды
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2013
Италия. Серия А 2012/2013
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Товарищеские матчи 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
3
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
4 : 3
11.01.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1 : 0
06.01.2015
Фиорентина
66' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
1 : 1
21.12.2014
Эмполи
82' - 90'
88'
Италия. Серия А, 15 тур
Чезена
1 : 4
14.12.2014
Фиорентина
85' - 90'
90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
2 : 0
30.08.2014
Фиорентина
Был в запасе
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