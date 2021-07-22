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    Евгений Чеберко - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Евгений
    Фамилия Чеберко
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Родной город Мелитополь
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 января 1998 (25 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осиек 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 1' -78' Осиек (Осиек) 1:1 ЦСКА (София)
    05.08.2021 Был в запасе ЦСКА (София) 4:2 Осиек (Осиек)
    29.07.2021 90' -89' Осиек (Осиек) 1:0 Погонь (Щецин)
    22.07.2021 1' -89' Погонь (Щецин) 0:0 Осиек (Осиек)
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