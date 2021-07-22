Евгений Чеберко - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Чеберко
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мелитополь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1998 (25 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Чеберко
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мелитополь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1998 (25 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осиек
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -78'
|Осиек (Осиек)
|1:1
|ЦСКА (София)
|05.08.2021
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|4:2
|Осиек (Осиек)
|29.07.2021
|90' -89'
|Осиек (Осиек)
|1:0
|Погонь (Щецин)
|22.07.2021
|1' -89'
|Погонь (Щецин)
|0:0
|Осиек (Осиек)