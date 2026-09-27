Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Лос-Анджелес
Евгений Чеберко
Статистика
€ 1,20 млн
Евгений Чеберко - статистика
Лос-Анджелес
23 января 1998 (28), Мелитополь
#23 | Защитник
184 см
Украина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Даллас
1 : 0
27.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Сан-Хосе
2 : 2
20.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Канзаc Сити
3 : 1
13.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 81'
80'
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
30.08.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Лига конференций 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес
10
0
0
2
0
Коламбус
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Даллас
1 : 0
27.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Сан-Хосе
2 : 2
20.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Канзаc Сити
3 : 1
13.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 81'
80'
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
30.08.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Колорадо
1 : 0
20.08.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
20'
США. МЛС, 19 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
02.08.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Лос-Анджелес
4 : 0
26.07.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
23.07.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 3
18.07.2026
Лос-Анджелес
1' - 75'
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
69' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
10.05.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Коламбус
2 : 3
03.05.2026
Миннесота Юнайтед
46' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
2 : 0
26.04.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Коламбус
2 : 1
23.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
19.04.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Торонто
2 : 1
21.03.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 1
15.03.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Коламбус
0 : 0
08.03.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Канзаc Сити
2 : 2
01.03.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Портленд
3 : 2
22.02.2026
Коламбус
73' - 90'
Главные новости
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
22:29
Видео
Роналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
1
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+