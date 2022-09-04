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    Николас Дир - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Николас
    Фамилия Дир
    Команда Кортрейк
    Состав Основной
    Родной город Хорсенс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июня 2001 (21 год)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 12 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Рандерс (Рандерс) 0:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    07.11.2022 71' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:0 Нордшелланд (Фарум)
    31.10.2022 1' -80' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    22.10.2022 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    16.10.2022 1' -62' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    09.10.2022 1' -46' Орхус (Орхус) 0:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    02.10.2022 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Виборг (Виборг)
    18.09.2022 90' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    11.09.2022 1' -62' Нордшелланд (Фарум) 1:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    04.09.2022 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Ольборг (Ольборг)
    29.08.2022 46' -90' Брондбю (Бреннбю) 0:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    20.08.2022 85' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Орхус (Орхус)
    12.08.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    05.08.2022 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    15' 32'
    29.07.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:5 Мидтьюлланд (Хернинг)
    54'
    22.07.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:3 Силькеборг (Силькеборг)
    15.07.2022 68' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Рандерс (Рандерс)
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