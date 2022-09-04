Николас Дир - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Дир
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хорсенс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 2001 (21 год)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Дир
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хорсенс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 2001 (21 год)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|12
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|07.11.2022
|71' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:0
|Нордшелланд (Фарум)
|31.10.2022
|1' -80'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|16.10.2022
|1' -62'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|09.10.2022
|1' -46'
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|18.09.2022
|90' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|11.09.2022
|1' -62'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|29.08.2022
|46' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|20.08.2022
|85' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|12.08.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|05.08.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|15' 32'
|29.07.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:5
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|54'
|22.07.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|15.07.2022
|68' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Рандерс (Рандерс)