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    Romildo - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Romildo
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 13 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    23.10.2022 61' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.10.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    04.10.2022 77' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    89'
    29.09.2022 80' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    89'
    21.08.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    06.08.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    18.07.2022 77' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    82'
    11.07.2022 1' -46' Куяба (Куяба) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    05.07.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 1' -74' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    14.06.2022 46' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    73'
    10.06.2022 46' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 4:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.06.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    29.05.2022 1' -46' Коритиба (Коритиба) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    22.05.2022 46' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.05.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:1 Форталеза (Форталеза)
    08.05.2022 76' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    01.05.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    18.04.2022 58' -90' Сеара (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    10.04.2022 76' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
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