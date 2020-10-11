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    Адван Кадушич - статистика

    #97 | Защитник
    Имя Адван
    Фамилия Кадушич
    Команда Целе
    Состав Основной
    Родной город Зеница
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 октября 1997 (25 лет)
    Рост 176
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Босния и Герцеговина 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.11.2020 1' -79' Босния и Герцеговина 0:2 Италия
    62'
    15.11.2020 Был в запасе Нидерланды 3:1 Босния и Герцеговина
    11.10.2020 1' -46' Босния и Герцеговина 0:0 Нидерланды
    44'
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