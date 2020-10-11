Адван Кадушич - статистика
#97 | Защитник
|Имя
|Адван
|Фамилия
|Кадушич
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зеница
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Имя
|Адван
|Фамилия
|Кадушич
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зеница
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Босния и Герцеговина
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.11.2020
|1' -79'
|Босния и Герцеговина
|0:2
|Италия
|62'
|15.11.2020
|Был в запасе
|Нидерланды
|3:1
|Босния и Герцеговина
|11.10.2020
|1' -46'
|Босния и Герцеговина
|0:0
|Нидерланды
|44'