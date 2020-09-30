Дан Новицкий - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Новицкий
|Команда
|Новосибирск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 2000 (22 года)
|Рост
|172
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Новицкий
|Команда
|Новосибирск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 2000 (22 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|80' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:4
|Крылья Советов (Самара)