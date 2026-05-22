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Италия. Серия B
Команды
Бари
Джулио Маджоре
Статистика
€ 500 тыс
Джулио Маджоре - статистика
Бари
12 марта 1998 (28), Генуя
#18 | Полузащитник
184 см
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
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Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бари
29
3
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
1' - 46'
39'
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
1' - 76'
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
87' - 90'
90'
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
1' - 80'
Италия. Серия В, 35 тур
Бари
0 : 3
18.04.2026
Венеция
1' - 66'
Италия. Серия В, 34 тур
Монца
2 : 0
11.04.2026
Бари
1' - 66'
64'
Италия. Серия В, 33 тур
Бари
3 : 1
06.04.2026
Модена
1' - 87'
59'
Италия. Серия В, 32 тур
Бари
0 : 3
22.03.2026
Каррарезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Фрозиноне
2 : 1
18.03.2026
Бари
1' - 72'
Италия. Серия В, 30 тур
Бари
4 : 1
14.03.2026
Реджана 1919
1' - 90'
42'
Италия. Серия В, 29 тур
Пескара
4 : 0
08.03.2026
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Бари
2 : 1
04.03.2026
Эмполи
1' - 89'
72'
Италия. Серия В, 27 тур
Сампдория
0 : 2
27.02.2026
Бари
1' - 83'
Италия. Серия В, 26 тур
Падова
1 : 1
21.02.2026
Бари
1' - 78'
32'
Италия. Серия В, 25 тур
Бари
1 : 2
15.02.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Бари
0 : 0
11.02.2026
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Мантова
2 : 1
07.02.2026
Бари
86' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Бари
0 : 1
17.01.2026
Юве Стабиа
1' - 62'
Италия. Серия В, 19 тур
Каррарезе
1 : 0
10.01.2026
Бари
1' - 62'
Италия. Серия В, 18 тур
Бари
1 : 1
27.12.2025
Авеллино
1' - 74'
52'
Италия. Серия В, 17 тур
Бари
1 : 2
19.12.2025
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Зюйдтироль
0 : 0
13.12.2025
Бари
1' - 61'
Италия. Серия В, 15 тур
Бари
1 : 1
08.12.2025
Пескара
46' - 90'
82'
Италия. Серия В, 13 тур
Бари
2 : 3
22.11.2025
Фрозиноне
62' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Специя
1 : 1
07.11.2025
Бари
1' - 63'
Италия. Серия В, 11 тур
Бари
1 : 0
02.11.2025
Чезена
1' - 58'
Италия. Серия В, 9 тур
Бари
1 : 0
26.10.2025
Мантова
1' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Реджана 1919
3 : 1
18.10.2025
Бари
84' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
2 : 1
04.10.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Виртус Энтелла
2 : 2
30.09.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
1 : 1
27.09.2025
Сампдория
1' - 66'
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
2 : 0
19.09.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Модена
3 : 0
13.09.2025
Бари
71' - 90'
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