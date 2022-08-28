Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тобиас Кристенсен - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Тобиас
    Фамилия Кристенсен
    Команда Мольде
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 мая 2000 (22 года)
    Рост 178
    Вес 73
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волеренга 28 2 6 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 60' -90' Волеренга (Осло) 1:2 Мольде (Мольде)
    29.10.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 3:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    25'
    22.10.2022 1' -90' Одд (Шиен) 2:1 Волеренга (Осло)
    16.10.2022 1' -15' Волеренга (Осло) 0:6 Буде-Глимт (Буде)
    09.10.2022 46' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Волеренга (Осло)
    01.10.2022 1' -61' Волеренга (Осло) 4:0 Стремсгодсет (Драммен)
    18.09.2022 1' -86' Волеренга (Осло) 4:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    79' 32'
    11.09.2022 1' -90' Кристиансунн (Кристиансунн) 3:2 Волеренга (Осло)
    72'
    04.09.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 3:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
    71'
    28.08.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 1:2 Волеренга (Осло)
    55'
    21.08.2022 37' -90' Волеренга (Осло) 1:0 Тромсе (Тромсе)
    14.08.2022 Был в запасе ХамКам (Хамар) 1:1 Волеренга (Осло)
    07.08.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 4:0 Олесунн (Олесунн)
    71'
    30.07.2022 59' -90' Йерв (Гримстад) 2:5 Волеренга (Осло)
    90'
    24.07.2022 75' -90' Волеренга (Осло) 4:2 Викинг (Ставангер)
    90'
    17.07.2022 35' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:1 Волеренга (Осло)
    10.07.2022 1' -69' Волеренга (Осло) 3:0 Кристиансунн (Кристиансунн)
    26.06.2022 59' -90' Волеренга (Осло) 0:1 Одд (Шиен)
    19.06.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 2:2 Волеренга (Осло)
    29.05.2022 64' -90' Волеренга (Осло) 0:4 Русенборг (Тронхейм)
    25.05.2022 66' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 2:0 Волеренга (Осло)
    22.05.2022 1' -63' Стремсгодсет (Драммен) 3:2 Волеренга (Осло)
    52'
    16.05.2022 1' -80' Волеренга (Осло) 1:1 ХамКам (Хамар)
    12.05.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 1:0 Волеренга (Осло)
    08.05.2022 1' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 1:3 Волеренга (Осло)
    83'
    24.04.2022 79' -90' Волеренга (Осло) 1:0 Йерв (Гримстад)
    18.04.2022 82' -90' Буде-Глимт (Буде) 5:1 Волеренга (Осло)
    10.04.2022 57' -90' Волеренга (Осло) 2:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    02.04.2022 84' -90' Мольде (Мольде) 1:0 Волеренга (Осло)
    • Читайте нас: 
    11