Тобиас Кристенсен - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Кристенсен
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 2000 (22 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Кристенсен
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 2000 (22 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волеренга
|28
|2
|6
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|60' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|29.10.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|3:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|25'
|22.10.2022
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|2:1
|Волеренга (Осло)
|16.10.2022
|1' -15'
|Волеренга (Осло)
|0:6
|Буде-Глимт (Буде)
|09.10.2022
|46' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Волеренга (Осло)
|01.10.2022
|1' -61'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|18.09.2022
|1' -86'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|79' 32'
|11.09.2022
|1' -90'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|72'
|04.09.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|3:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|71'
|28.08.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:2
|Волеренга (Осло)
|55'
|21.08.2022
|37' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|14.08.2022
|Был в запасе
|ХамКам (Хамар)
|1:1
|Волеренга (Осло)
|07.08.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Олесунн (Олесунн)
|71'
|30.07.2022
|59' -90'
|Йерв (Гримстад)
|2:5
|Волеренга (Осло)
|90'
|24.07.2022
|75' -90'
|Волеренга (Осло)
|4:2
|Викинг (Ставангер)
|90'
|17.07.2022
|35' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:1
|Волеренга (Осло)
|10.07.2022
|1' -69'
|Волеренга (Осло)
|3:0
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|26.06.2022
|59' -90'
|Волеренга (Осло)
|0:1
|Одд (Шиен)
|19.06.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|2:2
|Волеренга (Осло)
|29.05.2022
|64' -90'
|Волеренга (Осло)
|0:4
|Русенборг (Тронхейм)
|25.05.2022
|66' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|2:0
|Волеренга (Осло)
|22.05.2022
|1' -63'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|52'
|16.05.2022
|1' -80'
|Волеренга (Осло)
|1:1
|ХамКам (Хамар)
|12.05.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Волеренга (Осло)
|08.05.2022
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:3
|Волеренга (Осло)
|83'
|24.04.2022
|79' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Йерв (Гримстад)
|18.04.2022
|82' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|5:1
|Волеренга (Осло)
|10.04.2022
|57' -90'
|Волеренга (Осло)
|2:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|02.04.2022
|84' -90'
|Мольде (Мольде)
|1:0
|Волеренга (Осло)