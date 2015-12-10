Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Лига Чемпионов 2007/2008