Георгий Юдинцев - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Юдинцев
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Юдинцев
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Родина (Москва)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Родина (Москва)
|1:1
|Арсенал (Тула)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Родина (Москва)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Родина (Москва)
|0:0
|Волгарь (Астрахань)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:2
|Родина (Москва)
|24.07.2022
|1' -62'
|Родина (Москва)
|1:3
|Алания (Владикавказ)
|17.07.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Родина (Москва)