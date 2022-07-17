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    Георгий Юдинцев - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Георгий
    Отчество Константинович
    Фамилия Юдинцев
    Команда Родина
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июня 2001 (21 год)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Родина 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Родина (Москва)
    21.08.2022 Был в запасе Родина (Москва) 1:1 Арсенал (Тула)
    13.08.2022 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:1 Родина (Москва)
    07.08.2022 Был в запасе Родина (Москва) 0:0 Волгарь (Астрахань)
    30.07.2022 Был в запасе Велес (Москва) 0:2 Родина (Москва)
    24.07.2022 1' -62' Родина (Москва) 1:3 Алания (Владикавказ)
    17.07.2022 1' -90' Рубин (Казань) 2:0 Родина (Москва)
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