Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Испания. Примера 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Кубок Америки 2011 Лига Европы 2011/2012 Франция. Кубок 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Лига Чемпионов 2007/2008