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МЛС 2026
Команды
Нэшвилл
Jack Maher
Статистика
Jack Maher - статистика
Нэшвилл
#5 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нэшвилл
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
20.08.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
02.08.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
1 : 0
26.07.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нэшвилл
1 : 0
23.07.2026
Монреаль
89' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Нэшвилл
1 : 0
18.07.2026
Атланта Юнайтед
1' - 73'
72'
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Нэшвилл
2 : 2
10.05.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
03.05.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
4 : 2
26.04.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
19.04.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Шарлотт
1 : 2
12.04.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
1 : 0
05.04.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Нэшвилл
5 : 0
22.03.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 1
15.03.2026
Нэшвилл
1' - 90'
10'
США. МЛС, 3 тур
Нэшвилл
3 : 1
08.03.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Даллас
0 : 0
01.03.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Нэшвилл
4 : 1
22.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
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