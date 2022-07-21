Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лазари Купатадзе - статистика

    #17 | Вратарь
    Имя Лазари
    Фамилия Купатадзе
    Команда Сабуртало
    Состав Основной
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 195
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2022 1' -90' Лех (Познань) 5:0 Динамо (Батуми)
    • Читайте нас: 
    11