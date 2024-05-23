Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лазари Купатадзе - статистика

Завершил карьеру
8 февраля 1996 (30), Тбилиси
#13 | Вратарь
195 см
Грузия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иберия 1999
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Грузия. Лига Эровнули, 16 тур
Иберия 1999
0 : 2
23.05.2024
Колхети-1913
1' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 15 тур
Динамо Бт
2 : 3
19.05.2024
Иберия 1999
1' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 14 тур
Иберия 1999
1 : 4
14.05.2024
Дила
1' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 13 тур
Динамо Тб
1 : 0
10.05.2024
Иберия 1999
1' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 12 тур
Самтредиа
0 : 3
02.05.2024
Иберия 1999
1' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 11 тур
Иберия 1999
3 : 3
27.04.2024
Торпедо
1' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 10 тур
Телави
0 : 3
19.04.2024
Иберия 1999
1' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 9 тур
Самгурали
2 : 3
15.04.2024
Иберия 1999
1' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 8 тур
Иберия 1999
3 : 1
11.04.2024
Гагра
1' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 7 тур
Колхети-1913
1 : 2
06.04.2024
Иберия 1999
1' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 6 тур
Иберия 1999
3 : 0
02.04.2024
Динамо Бт
1' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 5 тур
Дила
3 : 1
29.03.2024
Иберия 1999
1' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
15.03.2024
Динамо Тб
1' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 3 тур
Иберия 1999
2 : 2
10.03.2024
Самтредиа
1' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 2 тур
Торпедо
2 : 3
06.03.2024
Иберия 1999
1' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Иберия 1999
1 : 0
02.03.2024
Телави
1' - 90'
Главные новости
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
6
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
1
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
7
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
6
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+