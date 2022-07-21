Лазари Купатадзе - статистика
#17 | Вратарь
|Имя
|Лазари
|Фамилия
|Купатадзе
|Команда
|Сабуртало
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|195
|Имя
|Лазари
|Фамилия
|Купатадзе
|Команда
|Сабуртало
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|5:0
|Динамо (Батуми)