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    Ибрагим Дрешевич - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Ибрагим
    Фамилия Дрешевич
    Команда Карагюмрюк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 января 1997 (27 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.01.2024 1' - 90' Бешикташ 3:0 Карагюмрюк Турция. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Косово 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.09.2023 63' -90' Румыния 2:0 Косово
    09.09.2023 Был в запасе Косово 2:2 Швейцария
    19.06.2023 1' -46' Белоруссия 2:1 Косово
    16.06.2023 1' -73' Косово 0:0 Румыния
    50'
    28.03.2023 Был в запасе Косово 1:1 Андорра
    25.03.2023 1' -88' Израиль 1:1 Косово
    84'
    Россия
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