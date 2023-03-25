Ибрагим Дрешевич - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Ибрагим
|Фамилия
|Дрешевич
|Команда
|Карагюмрюк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1997 (27 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Ибрагим
|Фамилия
|Дрешевич
|Команда
|Карагюмрюк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1997 (27 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.01.2024
|1' - 90'
|Бешикташ
|3:0
|Карагюмрюк
|Турция. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Косово
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.09.2023
|63' -90'
|Румыния
|2:0
|Косово
|09.09.2023
|Был в запасе
|Косово
|2:2
|Швейцария
|19.06.2023
|1' -46'
|Белоруссия
|2:1
|Косово
|16.06.2023
|1' -73'
|Косово
|0:0
|Румыния
|50'
|28.03.2023
|Был в запасе
|Косово
|1:1
|Андорра
|25.03.2023
|1' -88'
|Израиль
|1:1
|Косово
|84'