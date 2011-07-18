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Луис Хименес
Статистика
Луис Хименес - статистика
Завершил карьеру
17 июня 1984 (42), Сантьяго
#84 | Полузащитник
182 см | 77 кг
Чили | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Кубок Америки 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Серия А 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чили
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, 1/4 финала
Чили
1 : 2
18.07.2011
Венесуэла
1' - 83'
Кубок Америки, 3 тур
Чили
1 : 0
13.07.2011
Перу
1' - 90'
Кубок Америки, 2 тур
Уругвай
1 : 1
09.07.2011
Чили
1' - 90'
Кубок Америки, 1 тур
Чили
2 : 1
05.07.2011
Мексика
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