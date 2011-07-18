Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Кубок Америки 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Серия А 2010/2011 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Суперкубок Италии 2008 Италия. Серия А 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008