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Расписание матчей
Кубок Америки
Чили - Перу
Чили - Перу: обзор матча 13 июля 2011
Чили
13.07.2011, среда, 02:15
Кубок Америки, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Перу
90+2'
А. Каррильо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Перу
Желтая карточка
Х. Вальдивия
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Каррильо
+2
Желтая карточка
М. Эстрада
Желтая карточка
С. Либман
Замена
Г. Медель
️️️️
Ф. Сильва
Замена
А. Каррильо
️️️️
А. Гонсалес
Замена
К. Лобатон
️️️️
М. Гуэвара
Красная карточка
Д. Кармона
Красная карточка
Ж. Босежур
Желтая карточка
К. Рамос
Замена
А. Санчес
️️️️
Э. Паредес
Замена
Х. Вальдивия
️️️️
Г. Фьерро
Замена
В. Вилчес
️️️️
С. Акасиете
Желтая карточка
Р. Реворедо
12'
Желтая карточка
А. Корсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
12
Мигель Пинто
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
3
Вальдо Понсе
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
16
Гонсало Фьерро
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
6
Карлос Кармона
ЦП
9
Умберто Суасо
ЦФ
11
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Борги
Перу
12
Саломон Либман
ВР
17
Джанкарло Кармона
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
3
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
22
Антонио Гонсалес
ЦП
8
Микаэль Гуэвара
ЦП
7
Хосепмир Бальон
ЦП
18
Виллиам Чироке
АП
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Серхио Маркарян
Чили
12
Пауло Гарсес
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
5
Пабло Контрерас
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
19
Карлос Муньос
ОП
17
Гари Медель
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
20
Родриго Мильяр
ПП
10
Алексис Санчес
ЦФ
Перу
23
Леао Бутрон
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
4
Вальтер Вилчес
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
6
Хуан Варгас
ЛП
10
Риналдо Крусадо
ЛП
17
Карлос Лобатон
ЦП
5
Адан Балбин
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
2-1-5-2
12
Пинто
18
Хара
3
Понсе
7
Сильва
15
Босежур
13
Эстрада
22
Паредес
6
Кармона
16
Фьерро
11
Хименес
9
Суасо
3-2-3-1-1
12
Либман
15
Рамос
4
Реворедо
3
Акасиете
3
Корсо
17
Кармона
22
Гонсалес
8
Гуэвара
7
Бальон
18
Чироке
11
Руидиас
7
Сильва
17
Медель
17
Медель
7
Сильва
16
Фьерро
10
Вальдивия
10
Вальдивия
16
Фьерро
22
Паредес
10
Санчес
10
Санчес
22
Паредес
3
Акасиете
4
Вилчес
4
Вилчес
3
Акасиете
8
Гуэвара
17
Лобатон
17
Лобатон
8
Гуэвара
22
Гонсалес
18
Каррильо
18
Каррильо
22
Гонсалес
Остались в запасе
Чили
Перу
12
Пауло Гарсес
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
5
Пабло Контрерас
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
19
Карлос Муньос
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Родриго Мильяр
ПП
Главный тренер
Клаудио Борги
23
Леао Бутрон
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
2
Альберто Родригес
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
6
Хуан Варгас
ЛП
10
Риналдо Крусадо
ЛП
5
Адан Балбин
ЦП
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Серхио Маркарян
Остались в запасе
12
Пауло Гарсес
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
5
Пабло Контрерас
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
19
Карлос Муньос
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Родриго Мильяр
ПП
Остались в запасе
23
Леао Бутрон
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
2
Альберто Родригес
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
6
Хуан Варгас
ЛП
10
Риналдо Крусадо
ЛП
5
Адан Балбин
ЦП
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Борги
Главный тренер
Серхио Маркарян
Статистика матча Чили - Перу
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
06.06.2026
Чили
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
1 : 3
09.06.2026
Испания
Информация о матче
Стадион:
Мальвинас Аргентинас
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