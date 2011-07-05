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Расписание матчей
Кубок Америки
Чили - Мексика
Чили - Мексика: обзор матча 05 июля 2011
Чили
05.07.2011, вторник, 04:45
Кубок Америки, группа C, 1 тур
2 : 1
Завершен
Мексика
67'
Э. Паредес
73'
А. Видаль
41'
Н. Араужо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Мексика
Замена
М. Эстрада
️️️️
У. Суасо
+2
+1
Желтая карточка
Э. Пачеко
Замена
Э. Пачеко
️️️️
Р. Маркес Луго
Замена
К. Кармона
️️️️
М. Фернандес
Желтая карточка
К. Браво
ГОЛ! 2:1!
А. Видаль
Пас отдал
М. Фернандес
Замена
О. Перальта
️️️️
Х. Акино
Желтая карточка
П. Агилар
ГОЛ! 1:1!
Э. Паредес
Замена
Э. Паредес
️️️️
Ж. Босежур
ГОЛ! 0:1!
Н. Араужо
Желтая карточка
Д. Рейес
Желтая карточка
Х. Акино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
5
Пабло Контрерас
ЦЗ
3
Вальдо Понсе
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
17
Гари Медель
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
14
Матиас Фернандес
АП
9
Умберто Суасо
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Борги
Мексика
1
Луис Эрнесто Мичел
(К)
ВР
21
Хирам Миер
ЛЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Эктор Рейносо
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
5
Диего Рейес
ЦП
14
Хорхе Энрикес
ЦП
5
Дарвин Чавес
ЦП
6
Джовани Дос Сантос
ЛФ
9
Рафаэль Маркес Луго
ЦФ
20
Хавьер Акино
РФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Чили
12
Пауло Гарсес
ВР
12
Мигель Пинто
ВР
7
Франсиско Сильва
ОП
19
Карлос Муньос
ОП
16
Гонсало Фьерро
ЦП
6
Карлос Кармона
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
20
Родриго Мильяр
ПП
11
Луис Хименес
ЦФ
Мексика
23
Карлос Фелипе Родригес
ВР
12
Либорио Санчес
ВР
2
Кристиан Альварес
ЦЗ
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
19
Эмилио Оррантия
ЦП
13
Диего Де Буен
ЦП
8
Антонио Гальярдо
ЦП
20
Эдгар Пачеко
ЦП
11
Улисес Давила
ЦФ
11
Алан Пулидо
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Браво
5
Контрерас
3
Понсе
18
Хара
4
Исла
17
Медель
15
Босежур
8
Видаль
14
Фернандес
10
Санчес
9
Суасо
4-3-3
1
Мичел
22
Агилар
2
Араужо
4
Рейносо
21
Миер
5
Рейес
14
Энрикес
5
Чавес
20
Акино
9
Луго
6
Дос Сантос
14
Фернандес
6
Кармона
6
Кармона
14
Фернандес
9
Суасо
13
Эстрада
13
Эстрада
9
Суасо
15
Босежур
22
Паредес
22
Паредес
15
Босежур
9
Луго
20
Пачеко
20
Пачеко
9
Луго
20
Акино
19
Перальта
19
Перальта
20
Акино
Остались в запасе
Чили
Мексика
16
Гонсало Фьерро
ЦП
12
Пауло Гарсес
ВР
12
Мигель Пинто
ВР
7
Франсиско Сильва
ОП
19
Карлос Муньос
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
20
Родриго Мильяр
ПП
11
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Борги
11
Улисес Давила
ЦФ
19
Эмилио Оррантия
ЦП
13
Диего Де Буен
ЦП
2
Кристиан Альварес
ЦЗ
8
Антонио Гальярдо
ЦП
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
23
Карлос Фелипе Родригес
ВР
11
Алан Пулидо
ЦФ
12
Либорио Санчес
ВР
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Остались в запасе
16
Гонсало Фьерро
ЦП
12
Пауло Гарсес
ВР
12
Мигель Пинто
ВР
7
Франсиско Сильва
ОП
19
Карлос Муньос
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
20
Родриго Мильяр
ПП
11
Луис Хименес
ЦФ
Остались в запасе
11
Улисес Давила
ЦФ
19
Эмилио Оррантия
ЦП
13
Диего Де Буен
ЦП
2
Кристиан Альварес
ЦЗ
8
Антонио Гальярдо
ЦП
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
23
Карлос Фелипе Родригес
ВР
11
Алан Пулидо
ЦФ
12
Либорио Санчес
ВР
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Борги
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Статистика матча Чили - Мексика
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
06.06.2026
Чили
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Дель Бичентенарио
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 04:35 (прямая)
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