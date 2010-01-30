Статистика по турнирам

Кубок Африканских Наций 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008