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Швеция. Аллсвенскан
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Мальме
Мартин Ольссон
Статистика
€ 125 тыс
Мартин Ольссон - статистика
Мальме
17 мая 1988 (38), Евле
#13 | Защитник
178 см | 62 кг
Швеция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальме
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Спарта
2 : 0
27.08.2024
Мальме
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Мальме
0 : 2
21.08.2024
Спарта
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
ПАОК
3 : 4
13.08.2024
Мальме
114' - 120'
Лига чемпионов, 3 раунд
Мальме
2 : 2
06.08.2024
ПАОК
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
КИ Клаксвик
3 : 2
30.07.2024
Мальме
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Мальме
4 : 1
23.07.2024
КИ Клаксвик
Был в запасе
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