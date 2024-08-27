Статистика по турнирам

Швеция. Аллсвенскан 2025 Лига чемпионов 2024/2025 Швеция. Аллсвенскан 2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008